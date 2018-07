Mugabe uitgejouwd bij stembureau

De voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe (94) heeft onder grote belangstelling zijn stem uitgebracht in Harare. Het is de eerste keer in tientallen jaren dat hij niet op zichzelf kan stemmen. De gevallen leider had op de vooravond van de verkiezing al duidelijk gemaakt de oppositie te zullen steunen.

De fragiel ogende Mugabe ging maandag met zijn 53-jarige echtgenote Grace naar het stembureau. Daar verzamelde zich een grote menigte. Sommige toeschouwers juichten hun voormalige leider toe, maar veel andere mensen jouwden hem uit.

Mugabe was bijna 40 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. De hoogbejaarde leider stapte vorig jaar op nadat het leger hem onder huisarrest had geplaatst en zijn eigen partij hem liet vallen. De kiezers moeten nu beslissen wie de zware taak krijgt de ingestorte economie van het land nieuw leven in te blazen. In hoofdstad Harare stonden in de vroege ochtend al lange rijen buiten de stembureaus.