Mugabe haalt voor verkiezing uit naar regering

Oud-president Robert Mugabe (94) van Zimbabwe heeft vlak voor de verkiezingen in zijn land uitgehaald naar de huidige machthebbers. De gevallen leider sprak tijdens een persconferentie de hoop uit dat kiezers de huidige „militaire regering” wegstemmen en de „grondwettigheid herstellen”.

Mugabe stapte vorig jaar op nadat het leger hem onder huisarrest had geplaatst. Zijn eigen partij, ZANU-PF, had hem als een baksteen laten vallen. De nieuwe president Emmerson Mnangagwa, de voormalige rechterhand van Mugabe, hoopt herkozen te worden.

Zimbabwe houdt maandag zowel parlements- als presidentsverkiezingen. Het is de eerste keer in bijna veertig jaar dat de naam van Mugabe niet op het stembiljet staat. De winnaar van de verkiezingen wacht de zware taak de economie nieuw leven in te blazen. Die is tijdens het lange bewind van Mugabe vrijwel volledig ingestort.

De uitspraken van Mugabe lokte een reactie uit van president Mnangagwa. Hij beschuldigt zijn belangrijkste uitdager Nelson Chamisa ervan onder één hoedje te spelen met Mugabe. In een toespraak die hij op Facebook plaatste, zette hij vraagtekens bij de intenties van Chamisa om het land vooruit te helpen. Volgens Mnangagwa is een stem op Chamisa een stem op Mugabe.