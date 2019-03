Mueller stuurt eindrapport naar minister Barr

De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller heeft zijn langverwachte eindrapport over de Ruslandonderzoeken aan minister William Barr van Justitie overhandigd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Het rapport is nog vertrouwelijk, maar Barr schreef in een brief aan het Congres dat hij in staat zou kunnen zijn om de „belangrijkste” conclusies dit weekend" samen te vatten. Barr zal moeten beslissen hoeveel uit het rapport wordt onthuld. Ook is nog niet bekend of Trump of zijn campagneteam strafbare feiten hebben gepleegd.

Mueller en zijn team onderzochten bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Donald Trump in de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Voor Trump zijn de onderzoeken zeer onaangenaam. Verscheidene mensen uit zijn directe omgeving zijn al beschuldigd en gedeeltelijk veroordeeld. Trump typeert de onderzoeken geregeld als een „heksenjacht”.

Het Witte Huis heeft kalm gereageerd op het einde van het onderzoek van Mueller. De woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders schreef op Twitter dat nadat het rapport van Mueller aan Barr was overhandigd, dat „de volgende stappen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie Barr liggen, we kijken uit naar de voortgang van het proces. Het Witte Huis heeft het rapport niet ontvangen en is niet op de hoogte gesteld van de inhoud ervan.”