Mueller pleit Trump grotendeels vrij

Wat twee jaar lang werd gesuggereerd, is niet waar. Trump en zijn campagneteam hebben niet samengewerkt met de Russen. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Mueller die zondag bekend werd.

President Trump mag dan heel lang hebben geroepen dat het onderzoek geleid werd door een ploeg „bevooroordeelde kwade Democraten onder leiding van een gefrustreerde jurist”, hij is nu blij dat juist deze rechtsgeleerde de zaak onderzocht. Mueller staat bij vriend en vijand bekend als onkreukbaar en onpartijdig. Hij laat zich door niets en niemand van de wijs brengen.

Dat juist hij constateert dat Trump en Moskou niet samenspanden, is een enorme opsteker voor de Amerikaanse president. Opgetogen twitterde hij zondag: „Geen samenspanning. Geen belemmering. Compleet en totaal vrijgesproken. Houdt Amerika groots.”

Hoewel er iets op die conclusie valt af te dingen, heeft de president veel reden om dankbaar te zijn. Behalve dat Mueller constateerde dat er geen samenwerking met de Russen was, ziet hij ook geen reden om nog nieuwe aanklachten tegen personen in te dienen. Dat betekent dus dat niet alleen Trump zelf, maar ook zijn zoon Donald jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner vrijuit gaan. De idee bestond dat zij zouden hebben gelogen tegen de FBI over hun contacten met de Russen.

Ruim een week geleden zei Trump dat hij de conclusies van het rapport zou gaan gebruiken bij zijn strijd om herverkiezing. Dat werd toen uitgelegd als een uitspraak van onbezonnen overmoed. Maar deze uitkomst van het rapport Mueller zal hem zeker geen windeigeren leggen.

Mueller zegt wel dat de Russen met het verspreiden van nepnieuws Trump hulp geboden hebben. Maar er is geen bewijs is dat Trump daar achter zat.

Over de vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd door FBI-chef Comey te ontslaan, doet Mueller geen uitspraak. De beslissing daarover laat hij aan de minister van Justitie, William Barr. Die stelt echter dat daarvan geen sprake kon zijn omdat Trump immers niets te verbergen heeft. Trump zelf heeft in het verleden overigens gezegd dat hij Comey de laan uitstuurde „vanwege het Ruslandgedoe.”

„Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij”, citeert minister Barr de aanklager in zijn verslag over mogelijke belemmering van de rechtsgang.

Voor de Democraten is de uitkomst van het rapport Mueller een forse tegenvaller. Zij hadden verwacht dat de resultaten voldoende aangrijpingspunten zouden bieden om Trump af te zetten.

De Democraat Jerrold Nader, voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden zei dat hij het volledige rapport Mueller wil inzien. Zondag ontving het Congres een brief van justitieminister Barr waarin de vier belangrijkste conclusies van het rapport waren samengevat. Dat is voor de Democraten niet genoeg, zo liet ook Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, weten. De mogelijkheid dat zij alleen, als voorzitter, complete inzage krijgt, verwierp ze. „Het gaat om volledige transparantie.” Een week geleden deed het Huis van Afgevaardigden een verzoek tot het volledig vrijgeven van het rapport Mueller. Dat werd toen ook gesteund door de Republikeinen.

Ook de Republikeinse leider Mitch McConnell in de Amerikaanse Senaat zei zondag uit te kijken naar aanvullende informatie uit het rapport van de speciale aanklager. Hij zei zich te storen aan de nog steeds voortdurende pogingen van Rusland om zich te bemoeien met de Amerikaanse democratie.