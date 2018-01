Mueller overweegt Trump als getuige te horen

De speciale aanklager in de VS die de bemoeienis van Rusland met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 onderzoekt, bekijkt of hij president Trump zal oproepen. Robert Mueller bekijkt met zijn team van advocaten of zo’n onderhoud zin heeft.

Mueller (73), voormalig directeur van de FBI, werd in mei vorig jaar door Justitie als aanklager voor deze affaire aangesteld. De advocaten die met Mueller aan de zaak werken, hebben eind december contact gehad met advocaten van de president, meldde NBC News maandag. Een onderhoud van de aanklager met Trump was toen al onderwerp van gesprek.

Los van de speciale aanklager hebben inlichtingendiensten in de VS al geconcludeerd dat Rusland zich met de verkiezingen heeft bemoeid, met het doel Donald Trump te laten winnen. Moskou en de Amerikaanse president ontkennen die bewering eensgezind.

De Democratische senator Richard Blumenthal gaf maandag te kennen dat volgens hem Mueller persoonlijk Trump zal interviewen. Blumenthal is lid van het justitiecomité van de Senaat. Dat comité stelt zelf ook een onderzoek in naar de vermeende Russische inmenging in de campagne.

De onderzoeken van Mueller leidden al tot de bekentenis van twee getuigen dat ze hadden gelogen tegen de FBI toen die de zaak onderzocht. Het gaat om Trumps voormalige adviseur voor nationale veiligheid Michael Flynn en George Papadopoulos. Ook de voormalige campagneleider van Trump, Paul Manafort, is door Mueller aangeklaagd. Hij had direct contact met de Russen.