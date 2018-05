Mueller mag Trump ‘hooguit enkele uren’ horen

De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller zou president Donald Trump slechts enkele uren mogen horen. Ook zou Mueller slechts een beperkt aantal vragen mogen stellen, zei een advocaat van Trump tegen de krant The Washington Post.

„Sommige mensen hadden het over een gesprek van twaalf uur”, zei Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York die is toegetreden tot het juridische team van Trump. „Dat gaat niet gebeuren. Het zou maximaal twee tot drie uur mogen duren.”

Mueller onderzoekt de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing. Ook kijkt hij of leden van het campagneteam van Trump hebben samengespannen met Rusland. De speciaal aanklager waarschuwde eerder dit jaar dat hij Trump zou kunnen dagvaarden als de president niet instemt met een gesprek, zeiden bronnen tegen de krant.

Het Witte Huis maakte woensdag bekend dat weer een advocaat vertrekt uit het juridische team van Trump. Ty Cobb wordt vervangen door advocaat Emmet Flood, die in het verleden Bill Clinton heeft bijgestaan. Giuliani benadrukte dat Trump het vertrek van Cobb niet heeft afgedwongen. „Het was gewoon tijd voor hem om te gaan, maar hij blijft beschikbaar voor ons.”