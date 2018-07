Mueller komt met 35 getuigen in zaak-Manafort

De Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller heeft een lijst met 35 potentiële getuigen ingediend in het proces tegen Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Donald Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vrijdag zijn vrijgegeven.

De rechtszaak tegen Manafort begint dinsdag. Hem is onder meer bank- en belastingfraude ten laste gelegd en het niet indienen van verslagen van buitenlandse bank- en financiële rekeningen. Hij ontkent schuld op alle achttien punten van de aanklacht.

De zaak was een week uitgesteld omdat de verdediging meer tijd had gevraagd om het omvangrijke dossier te kunnen bestuderen. Het team van speciaal aanklager Robert Mueller, dat onderzoek doet naar mogelijk Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsstrijd van 2016, vergaarde veel informatie over de handel en wandel van Manafort voordat deze voor Trump ging werken.

De aantijgingen wegens crimineel gedrag staan los van de beïnvloeding van de stembusgang door het Kremlin. In september staat nog een tweede zaak tegen Manafort op de rol. Dan gaat het onder meer over omkoping van getuigen en zijn lobbywerk voor de pro-Russische regering van Oekraïne.