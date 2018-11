Mueller beschuldigt Manafort van leugens

De Amerikaanse speciale onderzoeker Robert Mueller heeft de voormalige campagnemanager van Donald Trump, Paul Manafort, beschuldigd van leugens. Dat zou zijn gebeurd tijdens het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Manafort ontkent dat hij heeft gelogen. Manafort sloot in september een deal met justitie. Hij bekende schuld in een paar tenlasteleggingen en beloofde mee te werken met het onderzoek dat Mueller doet naar mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016. In ruil daarvoor zouden verschillende aanklachten die tegen hem liepen, zoals belastingfraude en het witwassen van geld, vervallen.

Waarover Manafort heeft gelogen is niet bekendgemaakt. De aanklagers hebben aangekondigd daarover later met meer informatie te komen. De Amerikaanse hoogleraar Rechtsgeleerdheid Joyce Vance vermoedt dat Mueller hem betrapt heeft op verschillende grote leugens. „Iedereen die tegen Mueller liegt, wordt betrapt. Hij had dus kunnen weten dat Mueller hem in de kraag zou vatten”, stelde ze maandag in The New York Times. „De vraag is dus: wat verbergt hij dat erger is dan voor de rest van je leven in de gevangenis belanden?”

Omdat Mueller de leugens ziet als een verbreking van deal met justitie in september, kan het betekenen dat Manafort nu alsnog vervolgd kan worden voor zaken die de aanklagers eerder lieten vallen.

Manafort was van maart tot augustus 2016 lid van het Trump-campagneteam, als leider. De huidige zaak heeft echter te maken met zijn werkzaamheden als politiek adviseur en lobbyist voor pro-Russische partijen in Oekraïne, nog voordat hij voor Trump aan de slag ging.