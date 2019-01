Mueller: bericht over Trumps advocaat onjuist

De berichtgeving over de Amerikaanse president Donald Trump die zijn voormalige advocaat Michael Cohen zou hebben opgedragen om tegen het Congres te liegen is niet waarheidsgetrouw. Het team van speciaal aanklager Robert Mueller laat dat in een uitzonderlijke reactie op een nieuwsbericht weten.

BuzzFeed schreef op basis van twee federale justitiefunctionarissen dat Trump Cohen had opgedragen te zeggen dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou maanden eerder waren geëindigd dan ze in werkelijkheid deden. De advocaat zou dat ook hebben bevestigd aan het team van Mueller, dat onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016.

Volgens een woordvoerder van Mueller is „BuzzFeeds beschrijving” niet accuraat, zonder verder in detail te treden. De nieuwssite vraagt in een reactie wat er dan niet klopt aan het verhaal. „Wij blijven bij onze berichtgeving en de bronnen die het hebben gemeld, en we dringen er bij de speciaal aanklager op aan duidelijk te maken wat hij betwist”, aldus BuzzFeed.