Mueller aarzelend over belemmering door Trump

Speciaal onderzoeker Robert Mueller legt de vraag of president Trump de rechtsgang heeft belemmerd voor aan het Congres en komt in zijn rapport niet met een eenduidig oordeel. Hij stelt in zijn rapport over ‘Russiagate’ dat hij er niet voldoende vertrouwen in heeft om Trump vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang. Daarom moet het Congres kijken naar zeker tien situaties waarbij Trump de bedoeling had zich met het onderzoek te bemoeien. Mueller is niet in staat te concluderen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Het Congres heeft volgens Mueller „het gezag om een president te verbieden diens autoriteit op een corrupte manier te misbruiken en zo de integriteit van de rechterlijke macht te beschermen”. Er zijn volgens Mueller wel „verscheidene acties van de president geweest waarmee die ongewenste invloed op het onderzoek gehad zou kunnen hebben”. Trump heeft geprobeerd een greep op het onderzoek te krijgen.