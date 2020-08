Mozambique en Tanzania gaan samenwerken tegen terreur aan grens

Mozambique en Tanzania gaan samenwerken tegen een terreurgroep in het uiterste noorden van Mozambique die claimt onderdeel te zijn van Islamitische Staat. De leiders van de bende die zich Shebab noemt, komen bijna allemaal uit Mocímboa da Praia, een stad op 75 kilometer van de Tanzaniaanse grens. Mocímboa da Praia is deze week voor de vierde keer ingenomen door de Shebab sinds de bende in 2017 opdook in deze regio waar onder de bodem volgens schattingen voor minstens 60 miljard dollar aardgas zit.

Waarnemers maken zich zorgen dat de Shebab zich deze keer blijvend in de kustplaats vestigt en verbazen zich over de inname. Speciale troepen waren naar Mocímba da Praia gestuurd om te voorkomen dat de terreurgroep de plaats opnieuw onder de voet zou lopen. De speciale troepen konden ook niet zijn verrast door de aanval, omdat de Shebab die van de te voren had aangekondigd.

Tanzania gaat nu samenwerken met Mozambique in de strijd. De nieuwe ambassadeur van Tanzania in Mozambique (Phaustine Martin Kasike) heeft dit bij zijn aantreden als ambassadeur in Maputo tegen minister Verónica Macamo (Buitenlandse Zaken) gezegd, berichtte het Portugese persbureau LUSA.

De aardgasvoorraad in de regio zorgt mogelijk voor de grootste buitenlandse investering in het Zuid-Afrikaanse land. De Franse oliemaatschappij Total S.A. wil met 23 miljard dollar de exploitatie van de voorraden ter hand nemen, Total heeft al 15 miljard voor de start van het project opzijgelegd, aldus persbureau Bloomberg.