Motief schutter Las Vegas blijft raadsel

Tien maanden na de slachtpartij tijdens een concert in Las Vegas is het motief van de dader, die vanuit zijn hotelkamer 58 muziekliefhebbers doodschoot en honderden verwondde, nog altijd een raadsel. Het onderzoek is afgerond. Sheriff Joe Lombardo zei dat het gissen blijft wat Stephen Paddock op 1 oktober 2017 bezielde.

Hij herhaalde vrijdag tegen de mediavertegenwoordigers dat de dader, die ook zichzelf van het leven beroofde, een „onopvallende man” was geweest die in de periode voor de bloedige schietpartij tekenen vertoonde van psychische problemen. Maar echt duidelijke antwoorden hebben de autoriteiten niet kunnen vinden.

Lombardo vertelde dat het dossier na duizenden manuren dichtgaat. Er is geen enkel bewijs gevonden voor een tweede schutter en niemand zal worden aangeklaagd wegens medeplichtigheid. Ook de man die Paddock pantser doordringende munitie en lichtspoorkogels verkocht gaat vrijuit.