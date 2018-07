Motief messentrekker Lübeck nog onduidelijk

De politie in het Duitse Lübeck tast nog in het duister wat betreft het motief van de man die vrijdag in een bus om zich heen stak en tien mensen verwondde, onder wie twee Nederlanders. De vermoedelijke dader, een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst, heeft geen verklaring afgelegd meldde justitie zaterdag. Op basis van de huidige kennis sluit de politie een terreurdaad uit.

De man stak wil om zich heen in de drukke bus en probeerde ook zijn rugzak in brand te steken. Een van de twee Nederlanders raakte daardoor zwaargewond en overleefde de aanval dankzij een spoedoperatie. Passagiers overmeesterden de messentrekker uiteindelijk en overhandigden hem aan de gealarmeerde politie.

De verdachte zit vast en wordt onder andere beschuldigd van poging tot moord.