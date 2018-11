Motie van wantrouwen tegen Theresa May ingediend

De Britse parlementariër Rees-Mogg heeft per brief een motie van wantrouwen ingediend tegen premier May. Rees-Mogg is net als May lid van de Conservatieve Partij.

Pas als 15 procent van de in totaal 315 Conservatieven in het Lagerhuis een motie van wantrouwen inleveren, komt er een vertrouwensstemming. Er zijn dus 48 brieven nodig voordat conservatieve parlementariërs voor of tegen May kunnen stemmen.

Als de meerderheid voor haar aanblijven stemt, blijft ze nog zeker een jaar op haar positie. Als de meerderheid tegen stemt, moet ze aftreden en mag ze niet meedoen in de verkiezing om het leiderschap van haar partij.

Al vier bewindspersonen opgestapt om brexitakkoord

May haalde een pyrrusoverwinning