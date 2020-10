Motie van wantrouwen tegen Spaanse premier Sánchez

De rechts-populistische partij Vox heeft in het Spaanse parlement een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Pedro Sánchez vanwege diens aanpak van de coronacrisis.

Het is de vijfde keer in de geschiedenis dat er in Spanje een motie van wantrouwen wordt ingediend sinds het land in de jaren ’70 een democratie werd.

Overigens is de motie naar verwachting kansloos. Vox-partijleider Santiago Abascal lijkt met de motie er vooral op uit te zijn om zijn eigen partij in de kijker te spelen. De motie komt donderdag in stemming.

Vox beschuldigt de regering van het opleggen van een „Bolivariaans communisme”, een verwijzing naar een 19e-eeuwse Venezolaanse generaal die socialistische onafhankelijkheidsbewegingen leidde. Vox riep de regering ook op om haar „criminele” aanpak van de uitbraak van het coronavirus te rechtvaardigen.

Spanje was een van de landen die het zwaarst door de pandemie werden getroffen in Europa, met duizenden besmettingen en een reeks sterfgevallen in bejaardenhuizen.