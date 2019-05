Motie van wantrouwen tegen bondskanselier Kurz

De positie van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz staat verder onder druk nadat parlementariërs een motie van wantrouwen hebben ingediend. Maandag 27 mei wordt er gestemd over de motie bij een buitengewone parlementszitting. Kurz, voorman van de conservatieve ÖVP, maakte onlangs een einde aan de regeringssamenwerking met de rechts-populistische FPÖ.

Kurz verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af.

De FPÖ trok daarop al haar ministers terug. De populistische partij sluit niet uit dat het voor de motie gaat stemmen. Het lijkt er daarom op dat er een meerderheid is voor de motie, die het aftreden van Kurz zou betekenen. Het zou de eerste keer zijn dat een bondskanselier gedwongen moet aftreden in Oostenrijk.