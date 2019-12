„Mossad hielp Denen bij antiterreuractie”

De Israëlische geheime dienst Mossad heeft Denemarken op het spoor gezet van een islamitische terreurorganisatie die aanslagen voorbereidde. Dat schrijft The Jerusalem Post zaterdag in navolging van tv-zender Channel 12. De Deense politie pakte woensdag in verschillende plaatsen in het land een twintigtal verdachten op, die probeerden aan wapens en explosieven te komen.

Mossad-directeur Yossi Cohen meldde in juli dat zijn dienst een groot aantal terreurdaden had verijdeld, onder meer met passagiersvliegtuigen als doelwit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat specialisten op het gebied van computerbeveiliging hebben voorkomen dat een toestel van Etihad Airways op weg van Sydney naar Abu Dhabi werd opgeblazen door een tijdbom van Islamitische Staat. En dat was maar een van de vijftig voorbeelden die hij zou kunnen geven.

Over de aard van de informatie die is doorgespeeld naar Kopenhagen zijn geen mededelingen gedaan.