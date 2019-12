Moslims India vestigen hoop op grondwet

In India zwellen de protesten tegen een nieuwe immigratiewet die moslims uitsluit aan. Tegenstanders van de wet willen deze nu toetsen aan de grondwet.

Al dagenlang zijn in India felle protesten tegen de immigratiewet, de Citizenship Amendment Bill (CAB), die vorige week door het Indiase parlement is aangenomen. De wet versoepelt naturalisatie van alle niet-moslimvluchtelingen uit Bangladesh, Pakistan en Afghanistan. De oppositie noemt de wet ongrondwettelijk. Ook internationaal zijn er zorgen. De voorzitter van de VN-Mensenrechtencommissie noemde de wet „fundamenteel onrechtvaardig.”

In de staat Assam, grenzend aan Bangladesh, zijn de protesten het felst. Vijf demonstranten werden gedood in confrontaties met politie en leger. Inwoners vrezen de komst van honderdduizend hindoes uit Bangladesh. Elders in het land protesteren mensen tegen de achterstelling van moslims.

Hoe zit het precies? De immigratiewet CAB is niet los te zien van een update van het Nationale Burgerregister (NRC). Recentelijk vond in Assam een bijwerking van deze burgerregistratie plaats. „Om termieten, infiltranten op te sporen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah. Hij doelde op illegale moslimmigranten die zich na de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971 in Assam hebben gevestigd. Alle burgers van Assam moesten papieren tonen die hun staatsburgerschap bewijzen. Echter, vooral voor arme mensen bleek deze opdracht onuitvoerbaar. Uiteindelijk zijn twee miljoen mensen tot buitenlander verklaard.

Maar niet alleen moslimmigranten werden tot buitenlander bestempeld, ook arme hindoes konden hun staatsburgerschap niet aantonen. Toen dat bekend werd, zei Amit Shah dat hindoes zich geen zorgen hoeven te maken. Moslims noemde hij niet.

De BJP wil nu in heel India het burgerschapsregister bijwerken. Critici vrezen dat deze maatregelen een verdere stap zal betekenen in het realiseren van een religieuze hindoestaat.

Volgens de ideologie van de hindoenationalistische beweging is de 21e eeuw het tijdperk van de wederopstanding van een superieur hindoerijk, dat islamitische en koloniale (christenen) indringers hebben kapotgemaakt. Christenen en moslims die nu in India wonen, worden hierdoor gezien als vijandige elementen.

Gezien de ervaring in Assam is het niet ondenkbaar dat nog eens miljoenen mensen als buitenlanders bestempeld worden. Het zullen vooral moslims zijn die statenloos kunnen worden, zo stelde Asaduddin Owaisi, parlementariër en leider van een moslimpartij. In de islamitische gemeenschap is grote onrust ontstaan.

Een deel van de oppositie heeft haar hoop gericht op het Hooggerechtshof en wil de immigratiewet toetsen aan de grondwet. Anderen wachten niet op een rechterlijke uitspraak. Kerala, Punjab en West-Bengalen hebben al aangekondigd de wet niet uit te voeren. Hoewel de protesten aanzwellen, houdt de regering vast aan de plannen. Minister Shah heeft de dissidente staten gewaarschuwd dat ze niet het recht hebben uitvoering te weigeren.