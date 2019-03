Moslimraad naar rechter om video Christchurch

De Franse Raad voor het Islamitisch Geloof (CFCM) stapt naar de rechtbank vanwege de beelden van de massale schietpartij in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. De CFCM vertegenwoordigt moslims in Frankrijk en klaagt Facebook en YouTube aan voor het „verspreiden van een gewelddadig bericht dat terrorisme verheerlijkt en ernstig schade berokkent aan het beeld van kinderen over menselijke waardigheid”.

De racistisch gemotiveerde aanslag op vrijdag 15 maart heeft tot op heden vijftig mensen het leven gekost. De vermeende dader, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië, zit vast.

De schietpartij op twee moskeeën in Christchurch werd door de schutter 17 minuten lang live-uitgezonden op zijn facebookpagina, 29 minuten na het starten van de video haalde Facebook de originele beelden offline. Uren later kon het beeldmateriaal nog steeds bekeken worden via Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en WhatsApp.