Moskou zucht onder massa’s sneeuw

In de Russische hoofdstad Moskou is het openbare leven dit weekeinde nagenoeg stil komen te liggen door de recordhoeveelheid sneeuw die er gevallen is. In korte tijd viel meer dan 40 centimeter sneeuw, die afgewisseld werd met ijsregen.

Sinds het begin van de registratie van het weer is er nog nooit zoveel sneeuw in zo korte tijd gevallen stellen Russische meteorologen. Duizenden sneeuwschuivers proberen de wegen in de stad nog enigszins begaanbaar te houden. Voetgangers hebben moeite zich een pad door de sneeuw te banen en veegploegen houden maar moet moeite de ingangen van de metro begaanbaar.

Van zeker 2000 bomen knapten de takken af onder het gewicht van de vele sneeuw. Ook zijn veel elektriciteitsleidingen geknapt. 230 dorpen ten zuiden van Moskou hebben geen stroom.

Op de drie grote luchthavens zijn ruim 150 vluchten geschrapt vanwege de weersomstandigheden. De temperaturen in grote delen van Rusland komen overdag niet boven de min 10 graden uit.