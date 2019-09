‘Moskou wil vluchten naar Georgië toestaan’

Als het aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken ligt, worden passagiersvluchten van Rusland naar Georgië weer toegestaan. De vluchten werden in juli uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd, omdat in de Georgische hoofdstad onlusten waren uitgebroken tijdens een bezoek van een Russische volksvertegenwoordiger aan het parlement in Tbilisi.

„Volgens mij zal het goed zijn (om vluchten te herstellen) nadat de meerderheid van de Georgische bevolking zich bewust is geworden van het contraproductieve en provocerende karakter van de truc die in het Georgische parlement plaatsvond”, citeert de Russische krant Kommersant minister Sergej Lavrov.

Begin deze maand stapte de Georgische premier Mamuka Bakhtadze op. Zijn regering heeft veel kritiek gekregen over een gewelddadig optreden tegen demonstranten die boos waren op het bezoek van de Russische parlementariër. Ook was er veel onvrede nadat de nationale munt een recordlaagte bereikte ten opzichte van de dollar.