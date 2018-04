Moskou wil Veiligheidsraad bijeen over Skripal

Rusland wil de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenroepen over de Britse beschuldigingen dat het Kremlin achter een gifmoordaanslag in Engeland zou zitten. De Russische ambassadeur bij de VN, Vassili Nebenzia, heeft dit gezegd.

De raad kwam 14 maart al bijeen over de kwestie, nadat de Britse premier Theresa May de VN had geschreven dat de Russen er „heel waarschijnlijk” achter zitten.

Begin maart werd een voormalige Russische dubbelspion, Sergej Skripal, in Salisbury met een uitzonderlijk soort chemisch wapen aangevallen. Hij had zich na een spionnenruil in 2010 in Zuid-Engeland gevestigd. De Britse regering stelt dat Rusland erachter moet zitten. Volgens Moskou slaat dat nergens op. De Russische regering heft naar eigen zeggen geen motief voor en geen enkel belang bij de aanslag met het merkwaardige gif novitsjok.