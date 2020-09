Moskou wil in gesprek met Duitsland over Navalni

De Russische regering wil een dialoog met Duitsland over de zaak-Navalni. Het Kremlin stelt dat Russische artsen die de oppositieleider hebben behandeld veel transparanter waren dan de Duitse dokters in Berlijn dat nu zijn.

In de Duitse hoofdstad is vastgesteld dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, terwijl de Russen naar eigen zeggen geen gif bij hem hadden aangetroffen. Volgens Moskou is er geen misdaad gepleegd.

Een Kremlinwoordvoerder zei dat Moskou nu van Duitsland precies wil weten door welke substantie Navalni ziek is geworden. Russische experts buigen zich over de zaak, zei hij. Onderzoekers hebben de opdracht gekregen te onderzoeken of iemand heeft geprobeerd Navalni te vermoorden, werd eerder op de dag bekend.

De Duitse regering en de Europese Unie willen een grondig en transparant onderzoek naar wat zij een moordpoging noemen.