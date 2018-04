Moskou wil dat OPCW snel komt kijken in Duma

Rusland wil dat de OPCW snel onderzoek komt doen in de verwoeste voorstad Duma bij Damascus. Vertraging van het onderzoek van de internationale Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) is onaanvaardbaar, beklemtoonde het Kremlin donderdag volgens persbureau Interfax.

Rusland wil dat de organisatie bekijkt of er afgelopen zaterdagavond met gifgas kan zijn gegooid door de Syrische strijdkrachten. De soennitische extremisten van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) in de omsingelde enclave Duma hebben dit tijdens de feitelijke val van hun enclave geclaimd. De Syrische strijdkrachten, bijgestaan door onder anderen Russen, hebben Duma nu geheel in handen.

Damascus en Moskou stellen dat het leger van de Syrische president Bashar al-Assad nooit gifgas heeft ingezet. Het zou volgens hen niet de eerste keer zijn dat strijders tegen Assad met claims over gifgas proberen het Westen tot militaire actie tegen Syrië te bewegen. De OPCW heeft laten weten maandag in haar hoofdkwartier in Den Haag een speciale zitting over Duma te houden. De OPCW meldde niet wanneer de onderzoekers op pad gaan.