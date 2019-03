Moskou wil betrekkingen met VS verbeteren

Moskou zou de betrekkingen met de VS graag verbeteren nu speciaal aanklager Robert Mueller geen bewijs heeft gevonden voor samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Russen rond de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2016. Dat heeft de vooraanstaande parlementariër Konstantin Kosatsjev maandag gezegd.

„Er is nu in elk geval een kans een heleboel te resetten in onze relatie, maar het blijft de vraag of Trump dat zou willen riskeren. Wij zijn er in elk geval klaar voor”, aldus de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Russische Senaat via Facebook. „En ik stel voor te beginnen met de meest acute kwesties: de START- en INF-akkoorden over de beperking van kernwapens”.

Mueller heeft geen bewijs ontdekt voor een samenzwering om de verkiezingsstrijd te beïnvloeden. Het Kremlin heeft dat van begin af aan gezegd, riep Kosatsjev in herinnering. Regeringswoordvoerder Dmitri Peskov herhaalde de woorden naderhand tijdens een persconferentie.

Zowel Kosatsjev als Peskov vindt het te vroeg om te juichen omdat niet alle beschuldigingen van tafel zijn. Mueller acht wel degelijk bewezen dat Russische hackers zich in 2016 hebben bemoeid met de verkiezingsstrijd. Moskou blijft dat ontkennen.

Trump twitterde na de eerste publicatie van de bevindingen van Mueller door de minister van Justitie dat hij „geheel en al is vrijgepleit”. Het antwoord op de vraag of de Amerikaanse president de rechtsgang heeft belemmerd door het onderzoek in deze zaak te ondermijnen, is echter nog niet gegeven.