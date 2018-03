Moskou wijst diplomaten uit, sluit consulaat

Rusland wijst zestig Amerikaanse diplomaten uit. Dat zei de Russische minister Sergej Lavrov, die duidelijk maakte dat andere landen vergelijkbare maatregelen kunnen verwachten.

Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten recentelijk tot uitwijzing van Russische diplomaten vanwege de zenuwgasaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Het gaat om de NAVO, regeringen uit heel Europa, de Verenigde Staten en andere landen. In totaal moeten ongeveer 150 Russische diplomaten vertrekken.

De Russische tegenmaatregelen berusten volgens Lavrov op „wederkerigheid”. Zo moet ook het consulaat van de Verenigde Staten in Sint-Petersburg de deuren sluiten. Washington besloot eerder zestig Russische diplomaten uit te wijzen en het Russische consulaat in Seattle te sluiten. Rusland slaat nu op dezelfde wijze terug.

„Wat betreft de andere landen; we zullen ‘oog om oog’ reageren”, zei Lavrov volgens persbureau TASS. „Dat heeft betrekking op het aantal medewerkers van diplomatieke missies dat Rusland moet verlaten.” Rusland wees eerder ook al 23 Britse diplomaten uit, omdat hetzelfde aantal Russische collega’s het Verenigd Koninkrijk moest verlaten.

De zestig Amerikanen die het land moeten verlaten, krijgen tot 5 april om te vertrekken. Het gaat volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om 58 in Moskou gestationeerde diplomaten en twee medewerkers van een diplomatieke post in Jekaterinenburg. Als de Amerikanen besluiten tot nieuwe „vijandige handelingen”, worden volgens het ministerie aanvullende maatregelen genomen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Russische stap niets met „wederkerigheid” te maken heeft en dat de VS zal bestuderen welke stappen te nemen. „De Russische Federatie is niet geïnteresseerd in een dialoog over onderwerpen die belangrijk zijn”, aldus de woordvoerder.