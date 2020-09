Moskou weert meer Europese functionarissen

Rusland gaat meer Europese functionarissen weren. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde dat een reactie op het „onvriendelijke” optreden tegenover Moskou. Ze trad niet in detail over wie het land daardoor niet meer inkomen.

Rusland nam eerder al een dergelijke maatregel tegen de Nederlandse politicus Sjoerd Sjoerdsma. Dat had volgens de Russische autoriteiten te maken met zijn „onvriendelijke en openlijk agressieve verklaringen” richting Rusland. De parlementariër van D66 moest daardoor dit jaar een werkbezoek aan de Russische Federatie afblazen.

De relatie tussen Rusland en veel Europese landen staat al jaren onder druk. Er is onenigheid over zaken als de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim, het neerhalen van vlucht MH17 en de vermeende vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Die belandde in een ziekenhuis in Berlijn nadat hij in zijn thuisland onwel was geworden. Westerse experts concludeerden dat hij was vergiftigd.