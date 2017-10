Moskou waarschuwt voor escalatie Noord-Korea

Voor Rusland is elke vorm van escalatie op het Koreaans schiereiland onacceptabel. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag gezegd tegen zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson tijdens een telefonisch onderhoud. Moskou reageerde daarmee op de waarschuwing van Donald Trump dat „maar één ding werkt” in de omgang met Pyongyang. Trump doelde daarmee op militair ingrijpen.

„Lavrov heeft onderstreept dat de spanning nog verder laten oplopen door militaire voorbereidingen van de VS onaanvaardbaar is. Hij heeft dringend geadviseerd de tegenstellingen op te lossen langs diplomatieke weg”, zei een woordvoerder van de Russische minister.

Die eiste van de Amerikanen tevens de teruggave van Russisch onroerend goed in Washington. In 2016, toen Barack Obama nog aan de macht was, zette de VS 35 Russische diplomaten uit wegens inmenging van het Kremlin in de verkiezingscampagne. De panden van waaruit dat zou zijn gebeurd, werden in beslag genomen.