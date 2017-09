Moskou: VS en Noord-Korea, stop met onnozele dreigementen

Washington en Pyongyang drijven hun conflict over het Noord-Koreaanse atoom- raketprogramma nodeloos op de spits. Dat zei de woordvoerder van de Russische regering, die zich beklaagde over de „onnozele verklaringen vol dreigementen” waarmee de oude vijanden elkaar om de oren slaan.

Het Kremlin reageerde op een recente aanvaring tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Pyongyang. Trump dreigde met de „vernietiging” van Noord-Korea als hij wordt gedwongen zijn land of Amerikaanse bondgenoten te verdedigen. Pyongyang kondigde daarop aan mogelijk een test met een waterstofbom te gaan uitvoeren boven de Grote Oceaan.

Trump haalde vrijdag opnieuw uit naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die hij eerder de bijnaam „Raketman” gaf. „Kim Jong-un is duidelijk een gek die geen bezwaar heeft tegen het laten verhongeren of doden van zijn volk”, twitterde de Amerikaanse leider. „Hij zal als nooit tevoren op de proef worden gesteld.”

Ook Kim schuwt dergelijke spierballentaal niet. Hij beloofde eerder de „geestelijk gestoorde” Trump „met vuur te temmen”, aldus het Noord-Koreaanse persbureau KCNA.

Het geruzie is Rusland, een buurland van Noord-Korea, een doorn in het oog. „Moskou is ervan overtuigd dat er geen alternatief is voor een politieke en diplomatieke oplossing voor het Noord-Koreaanse probleem”, zei de regeringswoordvoerder tegen journalisten.