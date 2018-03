Moskou vraagt Londen om hulp in zaak-Skripal

Een Russisch comité dat onderzoek doet naar de vergiftiging van Joelia Skripal, heeft Groot-Brittannië om hulp gevraagd. Skripal en haar vader, een Russische voormalige dubbelspion, werden op 4 maart in Salisbury aangevallen met een zenuwgas. Sergej Skripal woonde in Groot-Brittannië, zijn dochter nog in Rusland.

Moskou vraagt „de Britse collega’s om een aantal procedures te doorlopen die de omstandigheden van de misdaad moeten vaststellen, en om kopieën van de gegevens van het gerechtelijk onderzoek te leveren”. Ook de resultaten van het medisch onderzoek zouden de Britten moeten delen.