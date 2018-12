Moskou verwijt VS verbreken van beloften rond Syrië

De aanstaande terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië is koren op de molen van de Russen. Ze verwijten het Westen niet bereid te zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het opruimen van de Syrische puinhopen.

De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van Turkije en Rusland hebben inmiddels overleg gevoerd over hoe zij na dat vertrek uit het land met elkaar samenwerken. Dat maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag bekend. Hij vroeg de VS om duidelijkheid over hun plannen in de regio na hun militaire aftocht, die de Amerikaanse president Donald Trump deze maand onverwachts aankondigde.

Wat de drijfveer is voor de VS om zo te handelen, is volgens Lavrov erg onduidelijk. Wel blijkt volgens hem maar weer eens dat „Washington niet altijd haar beloften nakomt.”

De Russen zijn al langer op zoek naar partners in de wederopbouw van Syrië. Lavrov hoopt dat de westerse landen „hun verantwoordelijkheden erkennen voor het scheppen van de voorwaarden die de terugkeer van de Syrische vluchtelingen mogelijk maken.”

Nu de Verenigde Staten hun biezen pakken ligt de weg vrij voor Rusland en Turkije om de laatste gebieden in te nemen die niet onder controle zijn van de Syrische overheidstroepen, zoals die van de Koerden. De VS beschermden de Koerden daar juist tegen Turkse agressie.

Een Koerdisch gebied bij de grens van Turkije is een doorn in het oog van de Turken. In hun ogen zijn de Koerdische milities net zo erg als IS-strijders. De Duitse bondskanselier Angela Merkel drukte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag in een telefoongesprek op het hart terughoudend te zijn na de terugtrekking van de VS uit Syrië.

Lavrov beloofde de plannen van de Turken rond IS-gebieden en Koerdische milities goed te bekijken en te bespreken. Eerder dit jaar sprak de Russische president Vladimir Poetin zijn steun uit voor de Koerden. „De situatie in Syrië kan niet worden opgelost zonder de Koerden”, zei hij. Toch kwam daar in de praktijk weinig van terecht. Het belooft voor de Koerden weinig goeds.