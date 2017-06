Moskou veroordeelt intimidatie waarnemers

Rusland heeft zich woensdag uitgesproken tegen pogingen OVSE-waarnemers in Oekraïne te intimideren. Een topfunctionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde volgens persbureau TASS wel dat de waarnemers nauwer moeten samenwerken met vertegenwoordigers van de pro-Russische opstandelingen.

„We veroordelen alle pogingen om de waarnemers te bedreigen of intimideren”, zei topdiplomaat Andrej Roedenko. Hij riep ook op de bewegingsvrijheid van de internationale toezichthouders niet te beperken. Roedenko vroeg de OVSE verder om zich onpartijdig te blijven opstellen en geen gegevens te manipuleren.

De Verenigde Staten waarschuwden vorige week dat de waarnemers zijn bedreigd en zelfs beschoten door separatisten. De VS riepen Moskou op de Russische invloed aan te wenden om „een einde te maken aan deze intimidatiecampagne”.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa houdt in Oekraïne toezicht op het naleven van de wapenstilstand. Die in 2015 gesloten overeenkomst moest een einde maken aan het geweld tussen de separatisten en het regeringsleger. Toch laaide de strijd sindsdien meerdere keren op.