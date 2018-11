Moskou vernoemt plein naar Kim Philby

Moskou heeft een plein vernoemd naar de voormalige Britse dubbelspion Kim Philby. Deze liep in 1963 over naar de Sovjet-Unie en overleed in 1988. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, heeft volgens de media per decreet opdracht gegeven tot de naamswijziging van een kruispunt in het zuidwesten van de Russische hoofdstad, waar ook het hoofdkwartier staat van de buitenlandse inlichtingendienst.

Het besluit Philby uitgerekend nu te eren, komt op een moment dat de betrekkingen tussen het Verenigde Koninkrijk en Rusland koeler zijn dan ooit sinds het eind van de Koude Oorlog. Dat heeft vooral te maken met de moordpoging op de Russische voormalige geheim agent Sergej Skripal in Engeland. Londen beschuldigt het Kremlin ervan achter de vergiftiging te zitten.

Philby was het prominentste lid van het zogenoemde spionageclubje Cambridge Five. Dat had marxistische ideeën en werd gerekruteerd om voor de Russen te werken. Philby werkte zich op naar de top van Britse contraspionagedienst MI6. Hij werd pas ontmaskerd na dertig jaar informatie te hebben doorgespeeld naar de KGB in Moskou.