Moskou straft 25 Britten voor mensenrechtensancties Londen

Rusland heeft sancties ingesteld tegen 25 Britse overheidsfunctionarissen nadat Londen in juli strafmaatregelen oplegde aan eenzelfde aantal Russen vanwege mensenrechtenschendingen.

Moskou heeft in reactie op de „onvriendelijke” acties van de Britse autoriteiten besloten op basis van het wederkerigheidsbeginsel de 25 toegang tot Russisch grondgebied te ontzeggen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. „De acties van Britse zijde kunnen niet anders worden genoemd dan een poging zich te mengen in de interne aangelegenheden van een andere staat en druk uit te oefenen op het Russische rechtssysteem.”

Het Verenigd Koninkrijk legde de strafmaatregelen op grond van de Magnitski-wet. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski die streed tegen corruptie en mensenrechtenschendingen. Hij overleed in 2009 in een cel in Moskou.