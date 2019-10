Moskou steunt akkoord Syrië en Koerden

Rusland moedigt een akkoord aan tussen de Koerden en de Syrische regering in reactie op de Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië. Moskou zou Turkije en Syrië steunen als die landen gaan samenwerken bij de veiligheid in het gebied rond hun grens.

Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov woensdag in Sochi. Volgens Lavrov heeft de militaire actie van de Turken strijders van Islamitische Staat de gelegenheid gegeven te ontsnappen.

Turkije begon woensdag met de operatie met als doel een bufferzone te creëren langs de grens in Syrië en daar Koerdische strijders te verdrijven.