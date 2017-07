Moskou: raket N-Korea middellangeafstands

De raket die Noord-Korea dinsdag heeft afgevuurd, was een middellangeafstandsraket. Die overbrugde 510 kilometer na een hoogte van 535 kilometer te hebben bereikt. Dit berichtte het Russische ministerie van Defensie. De door de Russen omschreven prestaties van het projectiel steken schril af bij de kwaliteiten die de staatstelevisie in Noord-Korea de raket toedichtte.

Op triomfantelijke toon is in Pyongyang dinsdag gemeld dat het land een intercontinentale ballistische raket heeft gelanceerd. Die heeft volgens Noord-Korea een hoogte van 2800 kilometer bereikt en is in 39 minuten bijna 1000 kilometer van de lanceerplek in de Japanse Zee terechtgekomen. Deze langeafstandsraket kan op doelen in heel de wereld worden afgeschoten, aldus Pyongyang.