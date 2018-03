Moskou praat ambassadeurs bij over gifzaak

De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft alle in Moskou geaccrediteerde ambassadeurs uitgenodigd woensdag te komen praten over de vergiftiging van een voormalige dubbelspion in Engeland. Deskundigen op het gebied van wapenbeheersing zijn aanwezig om uitleg te geven. zo heeft de woordvoerster van het departement bekendgemaakt via het staatspersbureau TASS.

Groot-Brittannië houdt Rusland verantwoordelijk voor de poging Sergej Skripal en zijn dochter Joelia te vermoorden met een soort zenuwgas. Moskou ontkent elke betrokkenheid en beschuldigt Londen ervan de anti-Russische hysterie op te kloppen.

Een onderzoeksteam van de waakhond voor chemische wapens (OPCW) in Den Haag is bezig met de analyse van het gebruikte middel. Volgens de Britten gaat het om een van de dodelijke chemische verbindingen die in de voormalige Sovjet-Unie onder de naam novitsjok zijn gemaakt.