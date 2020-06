Moskou opent boekenbeurs op Rode Plein in coronacrisis

Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen onveranderd hoog blijft, is op het Rode Plein in Moskou een boekenbeurs geopend die meteen veel publiek trok. De organisatie verdedigde zich door te zeggen dat het belangrijk is terug te keren naar het normale leven. Bovendien viert Rusland op 6 juni de geboortedag van dichter des vaderlands Alexander Poesjkin en dus de dag van de Russische taal.

Het culturele evenement in de open lucht is volgens de Moscow Times door de coronacrisis wel bescheidener van omvang dan normaal. Omdat de lockdown nog niet officieel is opgeheven, zijn er veel maatregelen genomen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Dat gebeurt onder meer door temperatuurmeting bij de ingang, desinfecteren en het dragen van handschoenen en mondkapjes verplicht te stellen. 1,5 meter afstand houden lijkt lastiger te realiseren bij de vele stands.

Burgemeester Sergej Sobjanin kondigde al aan dat de Moskouse bevolking zich de komende dagen weer wat vrijer kan bewegen. Ook president Vladimir Poetin zei dat de situatie is gestabiliseerd, wat het mogelijk maakt de economie weer op gang te brengen. In Rusland zijn bijna 460.000 mensen geregistreerd die het coronavirus hebben opgelopen. Volgens de officiële gegevens zijn tot dusver 5725 patiënten overleden. In vergelijking met andere zwaar getroffen landen zoals de VS, Groot-Brittannië, Brazilië, Italië, Frankrijk en Spanje is dat opvallend weinig.