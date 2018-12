Moskou ontkent betrokkenheid bij protesten ‘gele hesjes’

Rusland heeft niets te maken met de protesten in Frankrijk, zegt de regering in Moskou. Maar het bedrijf New Knowledge stelt dat er minstens tweehonderd Russische nepaccounts valse informatie verspreiden.

De ontkenning vanuit het Kremlin kwam van Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Putin. Hij was zondag zeer stellig: „We zijn niet tussenbeide gekomen in de interne aangelegenheden van welk land dan ook, inclusief Frankrijk. We respecteren de soevereiniteit van Frankrijk. Elke aantijging over een mogelijke deelname van Rusland is niets anders dan smaad.”

Het vermoeden dat valse informatie over de demonstraties van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk werd verspreid vanuit nepaccounts op Facebook en Twitter, werd zaterdag geventileerd in The Times. Dat Britse dagblad baseerde zich op New Knowledge, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatica en cybernetica.

Het bedrijf gaat uit van mogelijk twee- tot vierhonderd trollen op internet, die als doel hebben de weergave van de Franse rellen omvangrijker en gewelddadiger te maken. Veel videomateriaal en foto’s waarop zwaargewonde demonstranten te zien zijn, zouden afkomstig zijn van heel andere betogingen en gevechtsscènes; de afgebeelde mensen zouden niet hebben deelgenomen aan de vier uitgaven van de woedeoptochten van de Franse gilets jaunes.

Het Franse dagblad Le Parisien meldde dat de Franse inlichtingendiensten onderzoek gaan doen naar buitenlandse nepaccounts waarmee mogelijk is geprobeerd de woede van de demonstranten via sociale media aan te wakkeren. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves le Drian heeft dat onderzoek al op 9 december van start laten gaan.

Discussie

De rol van Facebook in de Franse demonstraties is onderwerp van discussie op internet. Nikos Smyrnaios, mogelijk niet zijn echte naam, stelt op de website ephemeron.eu dat het de schuld geven aan Facebook typisch een reactie is van overheid en gevestigde media. „Het lijkt wel wat op de vaste uitspraak van Trump, dat buitenlandse krachten en fakenews de alternatieven, maar echte feiten verdoezelen.” Volgens Smyrnaios worden de gele hesjes zwartgemaakt met kant-en-klare typeringen: ”de nieuwe bruinhemden”, ”niets begrepen van ecologische transitie en moderne economie”, ”aangestuurd vanuit Rusland” en ”omhoog gedreven door de algoritmen van Facebook”.

Frederic Filloux geeft op de website The Monday Note echter aan dat veel ‘gele hesjes’ Facebook juist als gereedschap zien in handen van de overheid en grote bedrijven. Dat schrijft ook Vincent Glad in de Franse krant Libération. De elite zou het volk met sociale media zoet en dom houden. De traditionele media zouden evenzeer uitvoerende krachten zijn van die elite. In veel steden werden journalisten door gele hesjes agressief bejegend.

In een pamflet dat viraal ging op het Franse internet werd Facebook opgeroepen duizend euro te doneren aan elke Franse burger. De totale kosten, 67 miljard euro, „kan het bedrijf makkelijk betalen.”

Maxime Nicolle (met 107.000 volgers op Facebook een invloedrijk ‘geel hesje’) heeft als beeldmerk een guillotine, de onthoofdingsinstallatie die tot 1981 in Frankrijk diende als doodstraftechniek.

Filloux relativeert: „Als Facebook en Twitter er niet zouden zijn, krijgen het Russische Telegram en het Chinese Toutiao vrij spel.” Dan is er niet alleen rechtstreekse overheidsbemoeienis, maar kunnen ook de mobiliserende internetgroepen veel groter worden; op Facebook is dat nu maximaal 256, op Telegram 75.000. „Volgens Mark Zuckerberg, eigenaar en spelbepaler bij Facebook, zijn de algoritmes nu beter afgesteld op echt nieuws; dat is vaak lokaal en dus organiseren de groepen zich ook zo.”

De gele hesjes, in ruime mate voorhanden omdat elke Franse auto die wettelijk verplicht aan boord moet hebben, komen voort uit protestgroepen die al begin dit jaar actief waren per departement, zoals Colère (”Woede”) 24 of 87, schrijft Ryan Broderick op Buzzfeed News. „De gele hesjes hebben geen leiders en communiceren vrijwel alleen maar op gedecentraliseerde Facebooksites, via video’s en ”internetmemes”, vaak bestaande mediafoto’s, opgesierd met kreten in grote letter.”

„De ‘gele hesjes’ zijn een beest dat op Facebook is geboren”, stelt Filloux. In het voorjaar leek de woede op dat sociaal medium al voorbij, tot Priscilla Ludosky, een ondernemer in cosmetica in Seine-et-Marne, op 29 mei op Change.org een protest publiceerde tegen de hoge brandstofprijzen.