Moskou kiest nieuwe burgemeester

Ruim zeven miljoen Moskovieten mogen zondag naar de stembus om een nieuwe burgemeester te kiezen. Hoewel er vijf kandidaten zijn, staan het vrijwel vast dat de Kremlin-getrouwe Sergej Sobjanin een nieuwe termijn krijgt.

In tal van regio’s kunnen ook nieuwe gouverneurs worden aangewezen en in enkele ook lokale parlementen. Experts gaan ervan uit dat de opkomst laag zal zijn, zeker in Moskou met zijn twaalf miljoen inwoners.

De sociale situatie in Rusland is momenteel echter gespannen. De voorgenomen pensioenhervorming brengt al wekenlang tienduizenden demonstranten op de been. Kremlin-criticus nummer 1 Alexej Navalni, die het in 2013 vergeefs opnam tegen Sobjanin, heeft opgeroepen ook op verkiezingsdag te protesteren. Zelf ontbreekt de oppositieleider omdat hij vastzit wegens het organiseren van een eerdere verboden betoging.