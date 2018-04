Moskou kan rond Syrië niet afzijdig blijven

Het conflict in Syrië dreigt uit de hand te lopen als de geallieerden zich opmaken om het Syrische regime te straffen voor de chemische aanval. Rusland zal een aanval op Syrië niet over zijn kant laten gaan. De optie van afzijdigheid is feitelijk geen optie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat Amerika „krachtig antwoord” zal geven op de chemische aanval van het Syrische regime. Een coalitie van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten is het erover eens dat „het regime van Assad gruwelijkheden begaat tegen de eigen bevolking.”

Als er een directe aanval komt op het Syrische leger moet Poetins Rusland daarop reageren. Rusland is namelijk bondgenoot van Bashar al-Assad, en samen met Iran trekken ze op tegen IS en andere vijanden van Damascus.

In Rusland lijken experts ervan uit te gaan dat er een aanval komt. „Op dit moment vindt er een opbouw plaats van troepen die zich klaarmaken om toe te slaan”, stelde militair expert Michail Chodarjonok dinsdag op de Russische staatstelevisie. De vraag is slechts of de Verenigde Staten alleen toe zullen slaan, of samen met Frankrijk en Groot-Brittannië. Duitsland en Israël zouden ook nog aan kunnen haken.

Rusland heeft volgens Chodarjonok twee opties die allebei niet erg aantrekkelijk zijn. De eerste is een keuze voor afzijdigheid. Maar daarmee zou Rusland volgens Chodarjonok zijn „eigen politieke en militaire doodvonnis tekenen.” Dat zou namelijk het einde betekenen van de militair-strategische positie van Rusland in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten.

Blijft over de tweede optie: reageren. Daarmee staat Rusland „aan de rand van een enorme oorlog”, aldus Chodorjonok. Volgens de militair expert kunnen de Russen zware aanvallen op Syrië echter niet over hun kant laten gaan. „Het zou een enorm gezichtsverlies zijn voor Rusland: we zouden alle militaire en politieke betekenis verliezen.”

Terwijl Chodorjonok dat zegt, schreeuwt er iemand uit het publiek: „Rusland zal zich nooit overgeven.” Daarmee is een voor Amerika belangrijk punt aangeroerd: een aanval op het Syrische leger betekent ook dat Washington de oorlog verklaart aan Rusland en Iran. En die kan heel lang gaan duren.

De Russische ambassadeur in Libanon waarschuwde woensdag vast dat Amerikaanse raketten die worden afgevuurd op Syrië allemaal uit de lucht zullen worden geschoten. Bovendien zullen lanceerinrichtingen worden aangevallen.

Aleksander Zasipkin wees op een verklaring van de Russische president Vladimir Poetin en de Russische stafchef in die richting. „Als er een aanval komt door de Amerikanen, dan zullen de raketten worden neergehaald en ook de plek waar zij werden gelanceerd.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat hij snel beslist over een Amerikaanse reactie op de vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Bij de aanval in Douma zouden zaterdag zeker zeventig mensen om het leven zijn gekomen. Syrië ontkent de aanval.