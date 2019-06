Moskou houdt aanval op JIT over MH17 vol

Vanuit Moskou komen deze week verrassingen rond de MH17-ramp. Net als vorig jaar zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat het JIT-onderzoek in Den Haag niet objectief en partijdig is. Uitlevering en berechting van de verdachten lijkt daarom heel onwaarschijnlijk.

Moskou houdt vol dat het geen schuld heeft aan de ramp. „De beschuldigingen zijn ongegrond, en alleen maar gericht op het in diskrediet brengen van de Russische Federatie in de ogen van de internationale gemeenschap.”

Het JIT verwijt Rusland ook dat het niet meewerkt aan het onderzoekt. Dat klopt niet, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Vanaf de eerste dag van de tragedie was de Russische Federatie zeer geïnteresseerd in het vaststellen van de waarheid. Ze is nog steeds bereid om het onderzoek uitvoerig te begeleiden.”

Drie Russische topmilitairen en een Oekraïense separatist worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. Daarnaast zijn enkele medeplichtigen in beeld, waaronder voormalig vicepremier Vladislav Soerkov. Daarmee raakt het onderzoek de directe kring rondom Poetin.

Als het aan Rusland ligt, komt het niet tot een berechting van de verdachten. De Russische grondwet staat sowieso geen uitlevering van staatsburgers toe. Verder ontkent Rusland elke betrokkenheid bij het afschieten van de Buk-raket.

De dodelijke haast van MH17-verdachte Igor Girkin

De voormalige premier van de Volksrepubliek Donetsk (DPR), Alexander Borodai, die commentaar leverde op de namen van de verdachten, vertelde de Russische krant RBC dat de beschuldigingen niet eerlijk zijn. „Het proces is vanaf het begin gepolitiseerd. De separatisten en de Russische Federatie werden vanaf het begin al beschuldigd. De beklaagden waren van tevoren bekend.”

Bovendien is het volgens Borodai voor westerse landen niet mogelijk om Oekraïne te beschuldigen. „Om politieke redenen, omdat je dan moet toegeven dat Oekraïne het vliegtuig heeft neergeschoten met daarin burgers van het Westen.” Dat zou het draagvlak voor een Oekraïens EU-lidmaatschap om zeep helpen. Het Westen is er volgens Borodai op uit om Oekraïne onder de Russische invloed uit te halen.

Sovjet-Unie

RBC publiceerde bovendien enkele theorieën die Rusland vrijpleiten van neerhalen van het vliegtuig. De Buk-raket werd volgens het Russische ministerie van Defensie geproduceerd ten tijde van de Sovjet-Unie, in 1986, en werd vervolgens afgeleverd in de regio Ternopil van de Oekraïense SSR. Na de instorting van de Sovjet-Unie heeft de raketinstallatie het Oekraïense grondgebied niet verlaten. Bovendien, zo meldt Sputnik News, zijn de Buk-installaties al sinds 2011 in Rusland verouderd en buiten gebruik.

„Rusland, dat niet deel mocht nemen aan het onderzoek, heeft herhaaldelijk zijn betrokkenheid bij de ramp ontkend en heeft ook de primaire onbewerkte radardetectiegegevens voor het luchtruim doorgegeven aan Nederland op het moment van de tragedie, met bewijs dat het een Oekraïens Buk-systeem was. Die data werd door de onderzoekers echter genegeerd”, aldus Sputnik News.

Moskou vindt het vreemd dat Rusland, hoewel het aanbood om mee te werken, verwijderd werd van het JIT-onderzoek, terwijl Oekraïne wél de status kreeg van volwaardig lid van het JIT. „Dit alles bevestigt onze eerdere bezorgdheid over de vooringenomenheid en eenzijdigheid van het lopende proces.”

Vergelijkbare uitspraken kwamen ook van de Maleisische premier Mahathir Mohammad, die zei niet te kunnen geloven dat een gedisciplineerd land als Rusland verantwoordelijk kan zijn voor het afvuren van de raket. En ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie liet zich kritisch uit over het vetorecht van Oekraïne in het onderzoek.

Volgens de Oekraïense krant, de Kyiv Post, was het te verwachten dat het Kremlin de uitkomsten van het JIT-onderzoek zou wegwuiven als ongegrond en gekleurd. Voor Oekraïne is het echter duidelijk: De 53e Russische brigade uit Koersk bracht de Buk naar Oekraïne, en vuurde de raket af in het gebied dat op dat moment onder controle was van de separatisten.

Helaas voor de Oekraïense bevolking, die toch graag ziet dat er recht wordt gedaan, is het volgens de Russische grondwet niet mogelijk om Russische burgers uit te leveren aan een ander land om daar berecht te worden. Dat zal Rusland nooit doen, want de aanwijzingen leiden regelrecht naar het Kremlin, naar Vladimir Poetin, die volgens de Oekraïeners toch echt bloed aan zijn handen heeft. Hij is het die het conflict in Oost-Oekraïne, waarbij nu al meer dan 13.000 mensen bij omkwamen, is begonnen.

Drie nabestaanden over jacht op verdachten MH17-ramp