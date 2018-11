Moskou hervat vluchten op Damascus

Moskou heeft de directe passagiersvluchten van en naar de Syrische hoofdstad Damascus na zes jaar hervat. Dat meldt de internationale Russische luchthaven Sjeremetjevo op haar website.

Aeroflot, de enige Russische luchtvaartmaatschappij die rechtstreekse vluchten van en naar Syrië aanbood, schortte in 2012 de vluchten naar de Arabische republiek op omdat het geweld tussen rebellen en regeringstroepen escaleerde. Het Russische leger heeft nog een lucht- en marinebasis in Syrië. De Russen ondersteunen Damascus in de strijd tegen oppositieleden en terroristen.

De Syrische luchtvaartmaatschappij Cham Wings zal nu wekelijks vluchten van en naar Moskou uitvoeren. De eerste Airbus A320 landde woensdag in Sjeremetjevo. De luchthaven meldde niet hoeveel passagiers aan boord waren van het toestel dat 156 zitplaatsen telt.