Moskou hekelt Georgische tirade tegen Poetin

Rusland heeft een tirade tegen president Vladimir Poetin op de Georgische tv-zender Roestavi 2 maandag ten zeerste veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat er door het obscene taalgebruik in de gewraakte uitzending sprake is van onacceptabele politieke provocatie door radicale krachten met de bedoeling de onderlinge betrekkingen te verpesten.

Presentator Giorgi Gaboenia beledigde volgens Moskou met zijn agressieve woordkeus Poetin en de Russische bevolking. Onder meer noemde hij de Russen, die graag vakantie vieren in Georgië, slaven en gelastte hen op te zouten. „Dit nieuwste schandalige incident is een duidelijk voorbeeld van waartoe rabiaat anti-Russische sentimenten leiden”, aldus de BZ-verklaring.

De relatie tussen Rusland en de voormalige Sovjetrepubliek Georgië, in 2008 kort in oorlog over de afvallige regio Zuid-Ossetië, is recent verslechterd door een gewelddadige demonstratie in Tbilisi tegen het Kremlin. Duizenden betogers bestormden het parlement nadat de Russische politicus Serge Gavrilov daar vanaf de voorzittersstoel een toespraak had gehouden. Het leidde tot het aftreden van parlementsvoorzitter Irakli Kobachidze.