Moskou geeft marineschepen terug aan Oekraïne

Rusland heeft de drie Oekraïense marineschepen die het in november vorig jaar in beslag nam, teruggeven aan Oekraïne. Dat bevestigen de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen maandag. De drie schepen zijn onderweg naar de havenstad Odessa.

Bij de inbeslagname van de schepen raakten enkele bemanningsleden gewond toen de Russen het vuur openden. De Oekraïense boten zouden op dat moment in Russische territoriale wateren hebben gevaren in de buurt van het schiereiland de Krim, iets wat Kiev altijd heeft ontkend. De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd.

De Russische autoriteiten zeggen dat er in de toekomst hard wordt opgetreden tegen soortgelijke „provocaties”.