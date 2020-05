Moskou gaat burgers massaal gratis testen

Moskou begint vrijdag met het massaal gratis testen van burgers op het coronavirus. Dat meldt burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou donderdag op zijn website. Doel is tegen het einde van de maand 100.000 mensen per dag te testen.

Bij de eerste uitrol worden om de paar dagen ongeveer 70.000 bloedanalysetests aangeboden, zei Sobjanin.

In Rusland zijn tot nog toe 252.245 besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd. Tot dusver zijn er volgens de autoriteiten ruim 2300 mensen in Rusland aan bezweken. Het virus verspreidde zich vooral in Moskou.