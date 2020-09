Moskou: ‘desinformatie’ over Navalni gebruikt voor sancties

Een „desinformatiecampagne” over de vermeende vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni wordt gebruikt om nieuwe sancties tegen Rusland in te voeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou stelt dat in een verklaring nadat de G7, de groep van zeven grootste economieën, van Rusland heeft geëist dat het snel de schuldigen van de vergiftiging opspoort en vervolgt.

Rusland ontkent stelselmatig ook maar iets te maken te hebben met de vergiftiging van de prominente Kremlincriticus. Duitsland stelde vorige week over hard bewijs te beschikken dat hij is getroffen door een zenuwgif uit de in de Sovjet-Unie ontwikkelde novitsjok-groep.

De druk op Moskou om opheldering te geven wordt dagelijks opgevoerd, waarbij steeds vaker wordt geroepen om sancties tegen de verantwoordelijken. De Russische autoriteiten zeggen steeds dat Duitsland informatie over de zaak-Navalni achterhoudt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Berlijn woensdag van vertragingstechnieken en riep de Duitse regering opnieuw op gegevens te delen. Het claimt dat de Russische opsporingsdiensten door het gebrek aan informatie niet kunnen vaststellen wat er met Navalni is gebeurd.