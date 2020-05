Moskou bouwt noodklinieken wegens stijgend aantal coronapatienten

Moskou stampt noodhospitalen uit de grond om het snel groeiend aantal coronapatiënten in de stad te kunnen opvangen. De loco-burgemeester zei tegen staatspersbureau TASS dat ze er over ongeveer twintig dagen moeten staan. De operatie moet in totaal 10.000 bedden opleveren.

Moskou geldt met ongeveer de helft van de vastgestelde besmettingen als het epicentrum van de corona-uitbraak in Rusland. Hoewel het totale aantal vastgestelde besmettingen in Rusland officieel op 145.268 staat, denkt burgemeester Sergej Sobjanin dat inmiddels al 2 procent van de Moskovieten is besmet met het coronavirus. Dat zijn ongeveer 250.000 mensen.

In Rusland geldt een uitgaansverbod en een inreisverbod voor buitenlanders. President Vladimir Poetin verlengde vorige week de lockdown-maatregelen.

Ook worden de Russen door de regering op hun levensgewoonten gewezen. Minister van Volksgezondheid Michail Moerasjko klaagde dat de alcoholconsumptie in Rusland 2 tot 3 procent is gestegen sinds het uitgaansverbod van kracht is. „Alcohol helpt niet bij de behandeling van virusinfecties, en bij het coronavirus in het bijzonder”, zei Moerasjko, die op de staatstelevisie waarschuwde dat alcohol het immuunsysteem verzwakt.