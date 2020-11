Moskou bouwt ijsbaan om tot coronaziekenhuis

Moskou heeft een ijsbaan omgebouwd tot tijdelijk ziekenhuis, om de enorme toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen. Rusland rapporteerde maandag een recordaantal van 22.778 nieuwe coronagevallen.

Het land met ongeveer 145 miljoen inwoners is begonnen met het openen van meer tijdelijke klinieken en het herbestemmen van ziekenhuizen in de hoofdstad en andere steden om de druk op het medische systeem te verlichten.

In Moskou staat het Krylatskoje IJspaleis nu aan de frontlinie, nadat het is omgebouwd tot tijdelijk ziekenhuis voor Covid-19-patiënten. Het is recentelijk geopend. Meer dan 1300 ziekenhuisbedden uitgerust met zuurstoftanks bedekken de 400 meter lange schaatsbaan, met meer dan honderd artsen en verpleegsters.

„Alleen het ontwerp onderscheidt het van een gewoon ziekenhuis”, vertelde hoofdarts Andrej Shkoda. De faciliteit, zei hij, is uitgerust met alle benodigde apparatuur om de ziekte te behandelen en diagnoses te stellen, inclusief een CT-scanner. Momenteel behandelt het ongeveer 600 mensen, terwijl dagelijks tussen de 60 en 80 nieuwe patiënten worden opgenomen.

Hoewel ze meer middelen hebben dan andere regio’s, staan de autoriteiten in Moskou onder zware druk. Ze meldden maandag 6360 nieuwe besmettingen in de Russische hoofdstad.