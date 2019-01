Moskou: BBC in overtreding

Mediawaakhond Roskomnadzor heeft „onbetwistbare overtredingen” van BBC World News geconstateerd in Rusland. Controle van de uitzendingen van de Britse omroep heeft dat volgens staatspersbureau TASS uitgewezen. Er wordt nog bekeken wat de consequenties zullen zijn in deze zaak. Roskomnadzor wilde niet zeggen wat om wat voor overtredingen het gaat.

De BBC kreeg eind vorig jaar al te horen dat haar werkzaamheden in Rusland aan banden zouden worden gelegd als de waakhond iets zou ontdekken dat niet door de beugel kon. Het dreigement kwam nadat de Britse toezichthouder Ofcom de Russische zender RT had beticht van partijdigheid in nieuws- en actualiteitenprogramma’s.

Roskomnadzor zei drie weken geleden zich met name te richten op verspreiding van terroristische teksten of beelden. De BBC zou in haar berichtgeving IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi hebben geciteerd.